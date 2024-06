Nächster Verbleib: Köln verlängert mit Huseinbasic

Denis Huseinbasic schwört dem 1. FC Köln die Treue. Wie der Bundesliga-Absteiger offiziell verkündet, hat der Mittelfeldspieler seinen Vertrag langfristig verlängert. Zur genauen Laufzeit machen die Geißböcke keine Angaben.

„Beim FC bin ich die ersten Schritte im Profi-Fußball gegangen und Bundesliga-Profi geworden. Dieses Vertrauen, das ich damals bekommen habe, möchte ich gerne zurückgeben und nächste Saison wieder voll angreifen“, so Huseinbasic.

Geschäftsführer Christian Keller fügt an: „Deni hat bei uns eine hervorragende Entwicklung genommen. Trotz seines beinahe kometenhaften Aufstiegs vom Viertliga- zum Bundesliga- und Nationalspieler ist diese Entwicklung noch lange nicht zu Ende. Das Leistungspotenzial von Deni ist bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.“

Und weiter: „Sein Ehrgeiz und sein Siegeswille werden ihn auch in Zukunft antreiben, weiterhin stetig an sich zu arbeiten. Wir sind deshalb sehr zuversichtlich, dass der FC an Deni noch sehr viel Freude haben wird und sind glücklich, dass er sich langfristig an den FC gebunden hat.“

Huseinbasic war 2022 aus der Regionalliga von den Kickers Offenbach nach Köln gewechselt. Dort blühte er auf und zählt nun zu den wertvollsten Spielern des Kaders. Mit der Verlängerung gelingt es den FC nun also, erneut einen potenziellen Leistungsträger zu halten.