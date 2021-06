Hakimi-Poker: Chelsea zieht mit PSG gleich

Paris St. Germain bekommt im Werben um Achraf Hakimi Konkurrenz aus England. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat der FC Chelsea mit der PSG-Offerte über 60 Millionen Euro gleichgezogen. Zwar erfüllen die Londoner damit immer noch nicht die von Inter Mailand gewünschten 80 Millionen Euro, jedoch macht das Angebot es Paris schwerer, den Hakimi-Deal schnell über die Bühne zu bringen.

FT hatte Ende Mai exklusiv von der Einigung zwischen PSG-Sportdirektor Leonardo und den Beratern des 22-jährigen Marokkaners berichtet. Bis es jedoch zu einem Abschluss mit den Nerazzurri kommt, müssten zunächst die Ablöseforderungen des italienischen Meisters erfüllt werden.

Im Vorsommer hatte Inter 45 Millionen Euro Ablöse an Real Madrid gezahlt. Hakimi konnte in seiner ersten Saison direkt überzeugen und war in 45 Pflichtspielen an 18 Treffern direkt beteiligt. Noch gilt sein Vertrag bis 2025, doch Mailand ist aufgrund der finanziellen Schieflage zu einem Sparkurs gezwungen und muss Transfereinnahmen generieren.