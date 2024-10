Geraerts-Nachfolger: Van Wonderen übernimmt auf Schalke

Kees van Wonderen wird neuer Übungsleiter des FC Schalke 04. Dies vermelden die Knappen offiziell, van Wonderen unterzeichnet bis 2026. Am Montag soll das erste Training unter seiner Leitung stattfinden.

Ben Manga, Direktor Kaderplanung, sagt zu der Unterschrift: „Die Basis unserer Suche bildete ein Anforderungsprofil, das wir gemeinsam mit dem Vorstand verabschiedet haben. Zusammengefasst: ein Trainer, dessen Arbeit auf dem Rasen eine sichtbare Handschrift trägt, der weiß, wie er mit unserem Kader arbeiten will und Erfahrung mitbringt, Spieler zu entwickeln. Wir sind absolut überzeugt davon, dass wir mit Kees van Wonderen die richtige Person für die Aufgabe gefunden haben.“

Van Wonderen selbst erklärt: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und von großem Vertrauen geprägt. Wir haben alle Saisonspiele analysiert und eine Idee entwickelt, was wir mit dem Team erarbeiten wollen. Das ist mitten in einer laufenden Saison herausfordernd, doch wir gehen es mit Überzeugung und Zuversicht an. Ich werde den Sonntag nutzen, den Staff kennenzulernen und Gespräche zu führen, auch mit Jakob Fimpel, um mir wertvolle Eindrücke aus erster Hand zu holen, bevor wir am Montag mit der Mannschaft loslegen.“

Für van Wonderen ist es die erste Karrierestation außerhalb der Niederlande. Bisher war er neben diversen niederländischen Jugendnationalteams für die Go Ahead Eagles und den SC Heerenveen als Trainer aktiv. Seinen größten Erfolg feierte er 2018, als er mit der niederländischen U17 die Europameisterschaft gewann.

In Gelsenkirchen beerbt der Niederländer Karel Geraerts respektive Jakob Fimpel. Geraerts war nach schwachem Saisonstart (vier Niederlagen in sechs Spielen) entlassen worden, Interimscoach Fimpel kehrt nach einem Sieg und einem Unentschieden in seine bisherige Funktion in der U23 zurück.