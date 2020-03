Saisonende: UEFA hat „Plan A, B und C“

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat sich in einem Interview mit der italienischen Zeitung ‚La Repubblica‘ zu den Möglichkeiten geäußert, die unterbrochene Saison fortzuführen.

„Wir wissen nicht, wann die Pandemie vorbei ist. Wir haben daher einen Plan A, B und C bereitliegen, um verschiedene Lösungen zu finden“, gibt Ceferin Einblick. Auf ein konkretes Szenario kann man sich angesichts der schwierigen Corona-Prognosen noch nicht festlegen.

„Mehrere Optionen“

Ceferin erläutert: „Es gibt mehrere Optionen für eine Wiederaufnahme von Mai bis hin zu Ende Juni. Wenn wir das nicht tun können, wäre die Saison wahrscheinlich verloren. Allerdings gibt es auch einen Vorschlag, diese Saison zu Beginn der nächsten zu beenden, die dann etwas später beginnen würde.“

Klar ist schon jetzt: Die für diesen Sommer geplante EM wird erst 2021 stattfinden. „Wir müssen abwarten, wie alle anderen auch. Die Europameisterschaft zu opfern war schwierig, sie ist die Haupteinnahmequelle von 50 der 55 Verbände, aber es war die richtige Entscheidung“, betont Ceferin.

Beste Lösung für die Vereine

Nun will die UEFA im Sinne der Klubs handeln: „Die Lösung muss die beste für die Vereine und Ligen sein. Wenn die Ligen wieder aufgenommen werden, können wir auch die Pokalwettbewerbe wieder aufnehmen und wir könnten auch die gleichen Termine nutzen.“ Die Endspiele der Champions und Europa League wurden bereits verschoben, neue Termine gibt es noch nicht.

Zeitdruck, diese zu finden, besteht vor allem aus einem Grund: „Es gibt das Problem der am 30. Juni auslaufenden Verträge, ein Commitment wäre nötig.“ Und: „Sollte die Saison aus dem Ruder laufen, muss man trotzdem bedenken, dass die Euro 2021 am 11. Juni beginnen soll und dass bis dahin auch die nächste Saison beendet sein muss.“ All das unter einen Hut zu bekommen – es wird ein Balanceakt.