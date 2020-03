Offiziell: Champions League-Finale verschoben

Das Finale der Champions League wird definitiv nicht im Mai steigen. Eine Verlegung auf unbestimmte Zeit vermeldet die UEFA nun offiziell. Auch das Finale der Europa League wird an einem noch nicht bestimmten späteren Termin ausgetragen.

Damit trägt der Kontinentalverband der völlig unüberschaubaren Situation im Zuge der Coronakrise Rechnung. Stand jetzt ist weder ein Wiederbeginn des Europacups noch der nationalen Meisterschaften in Sicht.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.