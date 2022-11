10 Millionen: Zweikampf um Kiwior?

Jakub Kiwior von Spezia Calcio befindet sich im Visier zweier Topklubs. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass sowohl Atlético Madrid als auch der AC Mailand die Fühler nach dem 1,89 Meter großen Innenverteidiger ausgestreckt haben. Dem Bericht zufolge hofft Calcio auf eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 22-jährige Pole stand bislang in allen 15 Ligaspielen der Italiener in der Startelf. Kiwior kann nicht nur beide Positionen in der Innenverteidigung bekleiden, sondern wahlweise auch als linker Verteidiger oder als Sechser im defensiven Mittelfeld auflaufen.