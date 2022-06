Arsenal bestätigt Lacazette-Abschied

Alexandre Lacazette und der FC Arsenal gehen getrennte Wege. Wie die Gunners verkünden, wird der auslaufende Vertrag des 31-jährigen Stürmers nicht verlängert. Den Franzosen zieht es höchstwahrscheinlich zurück zu seinem Ex-Verein Olympique Lyon, von dem er 2017 für 53 Millionen Euro zu den Gunners gewechselt war.

In seinen fünf Jahren im Emirates Stadium stand der Torjäger in insgesamt 206 Pflichtspielen für Arsenal auf dem Platz. Dabei steuerte er 71 Tore und 36 Vorlagen zum Erfolg seines Teams bei. Zwischenzeitlich führte er die Londoner auch als Kapitän aufs Feld.

🔥 For the 206 games and 71 goals



💪 For your dedication to The Arsenal



Thank you for 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴, @LacazetteAlex ❤️