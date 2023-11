BVB: Terzic erläutert Plan mit Duranville

Bei Borussia Dortmund geht man besonders behutsam mit Julien Duranville um. BVB-Coach Edin Terzic sagte auf der Pressekonferenz vor der Bundesligapartie gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr): „Bei Julien sind wir extrem vorsichtig, weil er jetzt schon nahezu ein Jahr muskuläre Probleme hat und immer wieder Rückschläge erleiden musste. Da haben wir uns jetzt dazu entschieden, […] ihn sehr behutsam aufzubauen – ihm dann auch Einsatzzeiten und Trainingsmöglichkeiten in den Nachwuchsabteilungen zu geben, damit er sich langsam wieder rankämpfen kann.“

Duranville selbst sei trotz seiner Leidenszeit „extrem fleißig und positiv“. Mit Blick auf ein mögliches Comeback sagte Terzic: „Wir hoffen, dass es sich in den nächsten Wochen deutlich verbessert und er wieder ein Thema für uns sein kann.“ Der Rechtsfuß wechselte im Winter des vergangenen Jahres für etwas über acht Millionen Euro vom RSC Anderlecht an die Strobelallee. Für die Borussen stand der 17-jährige Flügelspieler bislang jedoch erst in einem Pflichtspiel auf dem Rasen – im entscheidenden Meisterschaftsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2) in der zurückliegenden Saison. Damals zeigte der junge Belgier aber bereits, warum ihn die Schwarz-Gelben unbedingt unter Vertrag nehmen wollten.