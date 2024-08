Leicester verleiht Nationalspieler Souttar

Harry Souttar wird mit Leicester City nicht den Weg in die Premier League einschlagen. Der Aufsteiger verleiht den 25-jährigen Australier an Zweitligist Sheffield United. Zu einer möglichen Kaufoption machen beide Klubs keine Angabe.

In der vergangenen Spielzeit lief Souttar in nur vier Pflichtspielen für Leicester auf. Mit dem Aufstieg sind seine Aussichten auf Spielzeit noch weiter geschrumpft. Im Januar 2023 zahlten die Foxes noch 17 Millionen Euro Ablöse an Stoke City für den 1,98 Meter großen Innenverteidiger.