Müller begründet Wolfsburg-Wechsel

Marius Müller hat sich im vergangenen Sommer mit seinem Wechsel vom FC Schalke zum VfL Wolfsburg einen Traum erfüllt. Gegenüber dem ‚kicker‘ kommt der 31-jährige Schlussmann auf seine Beweggründe für die Luftveränderung zu sprechen: „Ich hatte das Ziel, noch mal in der Bundesliga zu landen. Natürlich hätte es auch passieren können, dass ich 34 Spieltage lang auf der Bank sitze, trotzdem wollte ich diesen Schritt machen.“

Am zurückliegenden Spieltag feierte Müller gegen Eintracht Frankfurt (1:1) dann sein Debüt für die Wölfe, nachdem Nummer eins Kamil Grabara verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Der 31-jährige Neuzugang, der für 1,5 Millionen Euro aus der zweiten Liga an Bord geholt wurde, führt aus: „Wenn ich überlege, dass ich vor zwei Jahren mit fast 30 in der Schweiz saß und gegrübelt habe, ob das überhaupt noch mal was mit Deutschland und gar der Bundesliga wird, dann bin ich einfach nur dankbar für diesen Moment. Das stand immer ganz oben auf meiner Bucket List.“