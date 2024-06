Bayer-Abschied: Wechselt Hlozek zur Konkurrenz?

Lediglich fünfmal stand Adam Hlozek in der abgelaufenen Meistersaison in der Bundesliga in der Startformation von Bayer Leverkusen. Zu wenig für ein ehemals vielversprechendes Talent, das die Werkself 2022 für 16 Millionen von Sparta Prag losgeeist hat. Der 21-Jährige konnte nicht mit der Entwicklung mithalten, die der neue Deutsche Meister in der abgelaufenen Saison genommen hat.

Auch im Klub sind sich alle einig, dass es so für den Tschechen nicht weitergehen kann. Ein Wechsel scheint unumgänglich zu sein. Der Offensivspieler möchte daher die Europameisterschaft nutzen, um sich auf dem Markt zu positionieren, das Turnier zur Eigenwerbung nutzen.

„Die Bundesliga passt zu mir“

Dabei hat Hlozek eine genaue Vorstellung, wo es hingehen soll. „Ich glaube, dass die Bundesliga zu mir passt und ich möchte auf jeden Fall in Deutschland bleiben“, erklärte er auf einer Pressekonferenz seiner Nationalmannschaft, „die Euro ist eine Chance für alle und vielleicht bieten sich ja Optionen.“

Es kann also gut möglich sein, dass Bayers Offensivspieler der Bundesliga erhalten bleibt. Nur könnte er in der kommenden Saison für die Konkurrenz auf Torejagd gehen. Die Hoffnung auf den großen Durchbruch hat Hlozek jedenfalls noch lange nicht aufgegeben: „Ich glaube weiter an mich und ich kann es schaffen“, so der Tscheche.