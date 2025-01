Disasi-Wechsel innerhalb der Liga?

Aston Villa hat im Poker um die Dienste von Innenverteidiger Axel Disasi einen Schritt nach vorne gemacht. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano wurde zwischen Spieler und Vereinsseite eine Einigung über die persönlichen Bedingungen für einen Wechsel erzielt. Trotz verschiedener Angebote aus Europa präferiert der Mann vom FC Chelsea einen Wechsel nach Birmingham.

Jetzt müssen die Vereine in den Verhandlungen eine Einigung erzielen, damit der Deal noch in diesem Transferfenster über die Bühne gehen kann. Der 26-Jährige stand in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 17 Mal auf dem Feld. Disasi ist einer von mehreren Spielern im Chelsea-Kader, die rotationsbedingt öfter in der Conference League zum Einsatz kommen als in der Premier League.