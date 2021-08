Olympiakos holt Karbownik

Olympiakos Piräus meldet eine Neuverpflichtung. Die Griechen haben Michal Karbownik unter Vertrag genommen. Der polnische Linksverteidiger kommt für eine Saison auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion.

Die Engländer hatten den 20-Jährigen vor einem Jahr für 5,5 Millionen Euro von Legia Warschau verpflichtet. Nun soll er in Griechenland Spielpraxis sammeln.

Ο Μίχαλ Καρμπόβνικ στα «ερυθρόλευκα»! / Michal Karbownik in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #ΜichalKarbownik #WelcomeΜichalKarbownik #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/rzR7hORZj2