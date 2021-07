Marseille verpflichtet Gerson

Olympique Marseille hat die Verpflichtung von Gerson endgültig unter Dach und Fach gebracht. Nachdem der französische Erstligist bereits vor Wochen eine grundsätzliche Einigung mit Flamengo Rio de Janeiro verkündet hatte, hat der Brasilianer nun einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach wird eine Ablöse von mehr als 25 Millionen Euro fällig.

Für den 24-jährigen Gerson ist es bereits der zweite Anlauf in Europa. Zwischen 2016 und 2019 war der Mittelfeldspieler für die AS Rom und leihweise für den AC Florenz aktiv, konnte sich in Italien aber nicht durchsetzen. Sein Engagement in der Ligue 1 soll erfolgreicher werden.