Palhinha will bei Bayern „eigene Geschichte schreiben“

Nach dem fehlgeschlagenen Transfer im vergangenen Jahr ist João Palhinha in diesem Sommer endlich beim FC Bayern angekommen. Im Rahmen eines Interviews mit ‚bundesliga.com‘ spricht der 29-Jährige über seine Situation nach dem geplatzten Wechsel zum deutschen Rekordmeister.

Der Portugiese bilanziert: „Es war eine schwierige Zeit, aber ich wusste, dass ich weiter für Fulham spielen muss und das habe ich getan. Natürlich waren die ersten Wochen hart für mich. Ich hatte einige Gespräche mit dem Trainer und er hat mir geholfen, wieder auf mein höchstes Niveau zu kommen. Ich habe auch in Fulham eine gute Saison gespielt, was dazu geführt hat, dass ich doch noch hierher gekommen bin.“

Des Weiteren betont der defensive Mittelfeldspieler die hohen Ziele und die Bedeutung des Wechsels: „Wenn man für einen großen Verein wie Bayern spielt, hat man das höchste Niveau erreicht. Ich habe meinen Traum verwirklicht, aber ich weiß, dass ich mich erfüllt fühlen werde, wenn ich hier Erfolg habe. Es ist nicht nur ein Traum, bei Bayern zu unterschreiben, sondern auch hier erfolgreich zu sein. Ich möchte hier meine eigene Geschichte schreiben und Trophäen gewinnen.“

Palhinha besitzt in München einen langfristigen Vertrag bis 2028. Gut möglich also, dass der Defensivspezialist die Gelegenheit erhält einige Trophäen in die Höhe zu recken.