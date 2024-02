Der Favorit im Uzun-Poker

Can Uzun spielt beim 1. FC Nürnberg eine herausragende Saison. Wettbewerbsübergreifend stehen für den türkischen U-Nationalspieler 16 Scorerpunkte (13 Treffer, drei Assists) in 20 Partien zu Buche. Allein in den vergangenen drei Einsätzen schnürte der offensive Mittelfeldspieler zweimal einen Doppelpack.

Im Sommer wird Uzun den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen. Interessenten stehen bereits Schlange: Unter anderem Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Inter Mailand und Newcastle United buhlen um den Youngster, zudem besteht eine Ausstiegsklausel. Folglich hat sich der Club bereits damit abgefunden, den Zehner nach der Saison abzugeben.

Laut der ‚Bild‘ befindet sich einer der genannten Klubs in der Pole Position. Demnach hat Eintracht Frankfurt derzeit die besten Karten auf eine Verpflichtung. ‚Sky‘ bestätigt den Bericht und ergänzt, dass sich das Gesamtpaket auf mindestens zehn Millionen Euro belaufen soll.

Abgeschlossen ist der Deal zwar noch nicht, dennoch stehen die Chancen gut, dass Eintrachts Sportchef Markus Krösche der Konkurrenz zuvorkommt. Der BVB, der ebenfalls einen Vorstoß unternommen haben soll, würde demzufolge in die Röhre gucken.