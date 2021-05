Arsenal: Luiz teilt Abschied mit

Die Wege von Arsenal und David Luiz werden sich nach Saisonende trennen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, teilte der 34-jährige Abwehrspieler dem Klub am heutigen Freitag mit, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen und eine andere Herausforderung zu suchen. Der Brasilianer stand in dieser Saison sportlich ohnehin in der Kritik und galt seit längerem als möglicher Streichkandidat.

Derzeit laboriert Luiz an einer Oberschenkelverletzung, wurde im gesamten April jedoch von Trainer Mikel Arteta nicht einmal in den Spieltagskader berufen. Insgesamt stehen in dieser Saison 30 Pflichtspieleinsätze für die Gunners zu Buche. Trotz des nahenden Abschieds sind die Londoner in der Abwehrzentrale weiterhin gut aufgestellt. Nach der Leih-Rückkehr von William Saliba (20) umfasst der Kader für die kommende Spielzeit fünf Innenverteidiger.