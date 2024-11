Bayern-Klartext zu Wirtz & Musiala

Einige richtungsweisende Verhandlungen stehen beim FC Bayern an. Oberste Priorität hat die Vertragsverlängerung mit Eigengewächs Jamal Musiala (21). Aus dem Vorhaben, den bis 2026 datierten Kontrakt vorzeitig ausdehnen zu wollen, machen die Münchner keinen Hehl.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenüber der ‚Abendzeitung‘ bekräftigt Jan-Christan Dreesen den Plan des deutschen Rekordmeisters: „Es ist ja keine Neuigkeit, dass wir natürlich mit einem der Top-Spieler weltweit, der in unseren Reihen ist, verlängern wollen. Jamal Musiala hat sich bei uns hervorragend entwickelt, er ist ein Spieler, der das Publikum begeistert, der für Spektakel sorgt aufgrund seiner individuellen Klasse, der ein Spiel drehen kann. Und ich hoffe sehr, dass diese ersten wirklich guten Gespräche, die Max Eberl und Christoph Freund mit Jamal führen, dann auch letzten Endes in einer Verlängerung münden.“

Dreesen weiter: „Ich will das jetzt ungern zeitlich in ein Korsett stecken. Wichtig ist, dass es so weit kommt, selbst wenn es nicht bis Ende des Jahres passiert. Jamal Musiala ist für den FC Bayern gemeinsam mit anderen wie Aleks Pavlovic und Joshua Kimmich eines der Gesichter der Zukunft. Solche Spieler sollen den Klub prägen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich würde es mir wünschen“

Dringlicher ist eigentlich die Verlängerung mit Leader Joshua Kimmich (29), da er nur noch bis zum Sommer an den Bundesligatabellenführer gebunden ist. Deshalb wünschen sich die Verantwortlichen auch in dieser Causa, zeitnah Nägel mit Köpfen machen zu können. „Wir haben schon öffentlich gesagt, dass wir die Gespräche mit ihm über eine Vertragsverlängerung jetzt zügig angehen wollen“, führt Dreesen aus, der es schließlich auf den Punkt bringt: „Ich würde es mir wünschen, wenn er weiter einer der Eckpfeiler der Mannschaft sein würde.“

Ferner wird der Bayern-Boss auf die Personalie Florian Wirtz (21) angesprochen. „Es muss immer das Interesse des FC Bayern sein, die besten deutschen Spieler bei sich zu haben“, lässt Dreesen durchblicken, dass man sich mit einer Verpflichtung des Ausnahmekönners in Diensten von Bayer Leverkusen beschäftigt, bremst allerdings auch die Erwartungen: „Auf Uli Hoeneß trifft aber auch zu, dass er immer gesagt hat, der FC Bayern müsse wirtschaftlich vernünftig handeln. Und er wäre nicht einverstanden mit uns, wenn wir nicht beide seiner Grundpfeiler beachten würden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine dreistellige Millionensumme wäre wohl fällig, um Wirtz vom Deutschen Meister loszueisen. Darüber hinaus gibt es hochkarätige Konkurrenz im Werben um die Unterschrift des Dribbelkünstlers, darunter Real Madrid und der FC Liverpool. Dem FCB soll allerdings zugutekommen, dass sich bei Musiala eine Verlängerung anbahnt. Offenkundig wünscht sich das Duo nicht nur für die Nationalmannschaft, sondern auch auf Vereinsebene gemeinsam auf dem Platz zu stehen.