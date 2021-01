Diakhite wird ein Löwe

Eintracht Braunschweig hat die Verpflichtung von Oumar Diakhite bekanntgegeben. Der 27-jährige Innenverteidiger bindet sich bis 2022 an die Löwen Der Vertrag gilt jedoch nur für die zweite Liga. Zuletzt durfte sich der Senegalese im Probetraining beweisen – mit Erfolg.

Diakhite war davor in Portugal für Desportivo Aves am Ball. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten wurde der Klub jedoch im Sommer in die dritte Liga strafversetzt und der Vertrag verlor seine Gültigkeit. Nun hat Diakhite nach einem halben Jahr ohne Verein seine neue sportliche Heimat in Niedersachsen gefunden.