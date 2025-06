Verratti findet neuen Klub

Der ehemalige italienische Nationalspieler Marco Verratti wird Al Arabi verlassen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato bleibt der zentrale Mittelfeldspieler allerdings in Katar und unterschreibt dort bei Al Duhail. Da der Vertrag des 32-Jährigen ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Lediglich die offizielle Verkündung steht noch aus, dann ist Verratti offiziell bei Al Duhail. Mit seinem bisherigen Team wurde er in der Liga nur neunter, sein neuer Klub konnte die Vizemeisterschaft feiern und hat über die Qualifikation immerhin noch die Chance, in der kommenden Spielzeit an der asiatischen Champions League teilzunehmen.