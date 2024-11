Mbappé: „Ich bin überrascht“

Kylian Mbappé schwärmt von seinen Teamkollegen und insbesondere den aus der Jugendabteilung entsprungenen Profis. „Die besten Spieler sind bei Real Madrid und wir sind bereit zu gewinnen. Ich bin überrascht, weil ich nicht wusste, wie hoch die Qualität der Spieler aus Castilla ist“, gab der französische Angreifer im Anschluss an den gestrigen 3:0-Erfolg gegen CD Leganés zu Protokoll.

Mbappé, der die Madrilenen am Wochenende mit 1:0 in Führung gebracht hatte, offenbarte zudem, dass er „eine gute Beziehung zu Vinicius Jr.“ pflege. Berichten zufolge würden beide Superstars gerne auf dem linken Flügel agieren, Mbappé zieht diesbezüglich allerdings den Kürzeren und muss fast immer in Reals Sturmzentrum ran.