BVB-Chefscout Pilawa nach Bochum?

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Sportgeschäftsführer Sebastian Schindzielorz schaut sich der VfL Bochum auch bei Borussia Dortmund um. Laut ‚Sky‘ ist BVB-Chefscout Markus Pilawa einer der Kandidaten beim Bundesligisten. Es habe bereits ein erstes Gespräch zwischen dem 44-jährigen und den Bochumern stattgefunden. Pilawa ist noch bis 2023 an Dortmund gebunden.

Auch Hertha BSC hat dem Bericht zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Pilawa. Laut dem Fan-Portal ‚Tief im Westen – Das VfL-Magazin‘ bieten die Berliner dem gebürtigen Bochumer aber den Posten des Chefscouts an – und damit deutlich weniger Kompetenzen als der VfL. An der Castroper Straße wird ein neuer Kaderplaner gesucht, der hauptverantwortlich für die Transfers zuständig ist. Schindzielorz, der bislang für diese Arbeit zuständig ist, wird seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern.