Can-Poker: Das aktuelle BVB-Angebot

Borussia Dortmund möchte auch im Poker mit Emre Can den eingeschlagenen Weg fortsetzen, Spieler künftig mit stärker leistungsbezogenen Verträgen auszustatten. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, bieten die BVB-Verantwortlichen dem 29-jährigen Sechser eine Verlängerung bis 2026 an samt Option auf eine weitere Saison. Diese greife, wenn eine bestimmte Anzahl an Einsätzen erreicht ist. Auch das Gehalt soll in Teilen an leistungsbezogene Parameter gekoppelt sein.

Die Can-Seite habe ursprünglich eine Verlängerung bis 2028 gefordert, worauf sich die Dortmunder aber nicht einlassen wollten. Das aktuelle Arbeitspapier des deutschen Nationalspielers läuft noch bis 2024. Beide Seiten sollen optimistisch sein, dass es trotz der anfänglichen Differenzen zu einer Verlängerung kommen wird.

