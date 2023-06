Polen - Deutschland: Flick rotiert durch - Wirtz startet

Am heutigen Freitagabend (20:45 Uhr) steht für die DFB-Elf das nächste Testspiel an. Gegen Polen soll es besser laufen, als beim 3:3 gegen die Ukraine. Bundestrainer Hansi Flick versucht es trotz des gescheiterten Versuchs wieder einmal mit einer Dreierkette in der Abwehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Vergleich zum Ukraine-Spiel am vergangenen Montag stellt Flick auf zahlreichen Positionen um. Beispielsweise darf sich Bayer Leverkusens Florian Wirtz von Beginn an Behaupten. Auch Malick Thiaw vom AC Mailand erhält von Flick einen Startelfeinsatz.

Lese-Tipp

Polen - Deutschland: So könnte das DFB-Team spielen

So spiel das DFB-Team