Arminia verlängert mit Schulz

Arminia Bielefeld hat sein Torwarttalent Arne Schulz (18) mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Das vermeldet der Bundesligist offiziell. Zur Laufzeit ihrer Nummer drei hinter Stefan Ortega (28) und Stefanos Kapino (27) machen die Bielefelder keine Angaben.

„Mit Arne konnten wir einen weiteren jungen Spieler, der in unserer Akademinia ausgebildet wird, an uns binden“, freut sich DSC-Sportchef Samir Arabi, „gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen und freuen uns sehr darauf, seine positive Entwicklung in den nächsten Jahren weiter voranzutreiben.“