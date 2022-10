Real-Gerüchte um Son

Heung-min Son wird mit einem möglichen Abschied von Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. ‚Sport1‘ berichtet, dass der 30-jährige Südkoreaner seinen nächsten Karriereschritt vorbereitet. Einen Interessenten liefert der TV-Sender gleich mit: Carlo Ancelotti, Trainer von Real Madrid, habe Interesse am Offensivspieler.

Son ist noch bis 2025 an Tottenham gebunden und zählt bei den Londonern zu den Leistungsträgern, wenngleich er sich zurzeit weniger torgefährlich zeigt als in der Vorsaison. 2021/22 gewann er mit 23 Treffern den Golden Boot für den erfolgreichsten Torschützen der Premier League. In der aktuellen Spielzeit war Son dreimal im englischen Oberhaus erfolgreich.