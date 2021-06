Locatelli: Juve & Sassuolo nähern sich an

Juventus Turin nähert sich den Forderungen von US Sassuolo für Manuel Locatelli an. Laut Transfer-Experte Gianluca Di Marzio findet heute ein Treffen beider Klubs statt. Dabei sollen Möglichkeiten eines Transfers von Locatelli zur Alten Dame ausgelotet werden. Dem Bericht zufolge zeigt sich Sassuolo bereit, Juve-Youngster Radu Dragusin (19) als Tauschobjekt mit in den Deal zu integrieren.

Ursprünglich war von Juventus ein Angebot über 30 Millionen Euro geplant. Die Neroverdi verlangen ihrerseits allerdings 40 Millionen Euro für den 23-Jährigen. Mit der Hinzunahme von Dragusin könnte eine Lösung greifbar sein.