Medizincheck absolviert: Bochum angelt sich ehemaligen Ajax-Profi

Den Klassenerhalt in der vergangenen Saison verdankte der VfL Bochum zu großen Teilen Mittelfeld-Ass und Spielmacher Kevin Stöger. Der 30-Jährige traf in 34 Spielen achtmal und legte elf weitere Treffer auf. Doch der Österreicher verließ den VfL zur neuen Saison in Richtung Borussia Mönchengladbach. Einen Ersatz haben die Bochumer nun offenbar in den Niederlanden gefunden.

Mit Dani de Wit kommt nach Informationen der ‚WAZ‘ ein Offensivspieler nach Bochum, der extrem flexibel ist. Der 26-Jährige kann sowohl im Mittelfeldzentrum als auch auf der Zehn und im Sturm spielen. Der ehemalige niederländische U21-Nationalspieler ist zwar kein echter Spielmacher, kann aber vor allem mit seiner körperlichen Präsenz, Zweikampfstärke und Abschlussstärke überzeugen.

Medizincheck bereits absolviert

Seine Ausbildung genoss de Wit bei Ajax Amsterdam. 2019 war der Offensivspieler zu AZ Alkmaar gewechselt. Für den Eredivisie-Klub lief der Rechtsfuß insgesamt 188 Mal auf, erzielte 46 Treffer und legte 21 weitere auf. Bochum muss für de Wit keine Ablösezahlung leisten, da dessen Vertrag Ende Juni ausgelaufen ist.

Interesse an dem 26-Jährigen gab es dem Vernehmen nach aus Italien, England und von anderen Bundesligaklubs. Der Medizincheck hat laut ‚WAZ‘ bereits stattgefunden, mit der offiziellen Verkündung des Wechsels wird zeitnah gerechnet.