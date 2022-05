Fritz verlängert in Bremen

Clemens Fritz setzt seine Laufbahn bei Werder Bremen fort. Der Leiter Profifußball & Scouting unterzeichnet einen neuen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger – die genaue Laufzeit wird von Seiten der Bremer nicht bekanntgegeben.

Geschäftsführer Frank Baumann freut sich über die Vertragsverlängerung von Fritz und attestiert dem ehemaligen Werder-Profi herausragende Arbeit: „Er hat in einem schwierigen Transfersommer eine hervorragende Arbeit geleistet und großen Anteil an der Zusammenstellung des Kaders, mit dem uns die Rückkehr in die Bundesliga gelungen ist.“