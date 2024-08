Juve schnappt sich Conceição

Juventus Turin rüstet in der Offensive nach. Vom FC Porto kommt Informationen von Fabrizio Romano zufolge Francisco Conceição (21) auf Leihbasis zu den Bianconeri. Eine Kaufoption kann sich die Alte Dame darüber hinaus nicht sichern, so Romano.

Sieben Millionen Euro Leihgebühr plus drei Millionen an Boni fließen nach Porto. Am morgigen Sonntag soll der Medizincheck stattfinden. Conceição ist ein hauptsächlich auf dem rechten Flügel beheimateter Linksfuß. Sein Vertrag bei Porto läuft noch bis 2029.