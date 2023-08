Monaco in Not: Neues Balogun-Angebot

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer macht die AS Monaco keine halben Sachen. Der ‚Daily Mail‘ zufolge planen die Monegassen ein neues Angebot für Folarin Balogun (22), den der FC Arsenal allerdings mit umgerechnet rund 63 Millionen Euro bewerten soll.

Monaco muss nach der Kreuzbandverletzung von Breel Embolo (26) dringend einen neuen Torjäger an Bord holen. Balogun spielte bereits in der vergangenen Saison sehr erfolgreich in der Ligue 1. Im Zuge seiner Leihe zu Stade Reims gelangen dem schnellen Rechtsfuß 21 Treffer in 37 Ligaspielen. Die Gunners haben dennoch keine echte Verwendung für den US-Amerikaner, dessen Vertrag noch bis 2025 datiert ist.