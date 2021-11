Atlético: Verstärkung von Fener?

Atlético Madrid hält Ausschau nach Verstärkung für die Abwehr. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge besteht Interesse am ungarischen Nationalspieler Attila Szalai. Coach Diego Simeone sei mit der aktuellen Besetzung der Defensivabteilung nicht zufrieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-Jährige ist noch bis 2025 an Fenerbahce gebunden. Am Bosporus gehört der Innenverteidiger zum Stammpersonal. Im Sommer wurde auch Borussia Dortmund Interesse an Szalai nachgesagt.