Unklare FCB-Zukunft: Die Tendenz bei Palhinha

Die Zukunft von João Palhinha liegt offenbar auch nach dem Sommer beim FC Bayern. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Rekordmeister einen Verkauf des Portugiesen nach Saisonende nicht forcieren und auch der 29-Jährige selbst will „bleiben, sich durchbeißen und mit dem FCB Titel gewinnen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Intern gelte der erst im vergangenen Sommer für 51 Millionen Euro verpflichtete Sechser dennoch nicht als unverkäuflich. Dem Vernehmen nach wären die Bosse bei einem guten Angebot weiter gesprächsbereit. Palhinha konnte sich in dieser Spielzeit in München nicht durchsetzen, stand in der Bundesliga nur 518 Minuten auf dem Feld. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis 2028.