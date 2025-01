Kontaktaufnahme: Bayern arbeitet am nächsten Transfer

Das Winterwechselfenster ist noch geöffnet, da hat der FC Bayern mit der Unterschrift von Tom Bischof (19/TSG Hoffenheim) schon den ersten Vorgriff für den Sommer getätigt. Darüber hinaus wurde von den Klubbossen anscheinend der nächste potenzielle Sommertransfer ins Auge gefasst.

Die Rede ist von Andrey Santos (20), der genauso wie Bischof im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt. Nach Informationen der ‚as‘ verfolgt der deutsche Rekordmeister den Brasilianer (ein Länderspiel) genau. Der FCB soll sogar neben dem AC Mailand und weiteren Premier League-Vertretern zu den Vereinen gehören, die bereits an den FC Chelsea herangetreten sind, um einen potenziellen Deal auszuloten.

Bei den Blues steht Santos bis 2030 unter Vertrag. Aktuell entwickelt sich der Sechser in der Ligue 1 prächtig weiter. Seit rund einem Jahr ist der 1,80 Meter große Rechtsfuß bei Chelseas Partnerverein Racing Straßburg untergebracht.

Macht Bayern im Sommer ernst?

In Frankreich zählt Santos nicht nur zu den zweikampfstärksten Akteuren, sondern ist gleichzeitig mit sechs Treffern und zwei Vorlagen nach 17 Ligue 1-Partien der zweitbeste Scorer seines Teams. Die Rückrunde soll er in Straßburg zu Ende spielen, im Anschluss an die Saison bahnt sich dann ein Wettbieten um Santos an, bei dem die Bayern offenbar mitreden möchten.