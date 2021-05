Mainz gibt Gürleyen an Wehen ab

Defensivspieler Ahmet Gürleyen wechselt fest vom FSV Mainz 05 zum SV Wehen Wiesbaden. Beim Drittligisten, an den er bereits seit dem vergangenen Sommer verliehen ist, unterzeichnet der 22-Jährige einen Zweijahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Mainz war Gürleyen in der Saison 2018/19 aus der Jugend in den Profibereich aufgerückt und kam dort zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga. Für Wehen absolvierte der Rechtsfuß verletzungsbedingt lediglich zehn Ligapartien.