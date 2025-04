Dreifach-Verlängerung in Mainz

Drei wichtige Personalentscheidungen kündigen sich beim FSV Mainz 05 an. Wie die Mainzer offiziell mitteilen, bleiben Torhüter Daniel Batz (34) und Abwehrspieler Danny da Costa (31) den Rheinhessen über den Sommer hinaus erhalten. Das Duo unterschreibt jeweils für ein weiteres Jahr bis 2026.

„Was für ein guter Bundesliga-Innenverteidiger er ist, beweist er jede Woche aufs Neue“, freut sich 05-Sportdirektor Niko Bungert über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit da Costa. In Bezug auf Ersatzkeeper Batz fügt Bungert an: „Daniel ist sowohl menschlich als auch sportlich ein absolutes Vorbild. Er gibt in jedem Training 100 Prozent, bringt Qualität rein und gibt uns das gute Gefühl, dass wir auch jederzeit bei möglichen Bundesligaeinsätzen auf ihn zählen könnten.“

Darüber hinaus vermeldet der Überraschungsvierte der Bundesliga auf seinen Social Media-Kanälen einen weiteren Deal. Dominik Kohr (31) komplettiert die Dreifach-Verlängerung, der Defensiv-Allrounder bindet sich bis 2028 an die Mainzer.

„Ich habe mich von Tag eins hier in Mainz unheimlich wohlgefühlt, trotz der schwierigen Situation, in der wir uns hier damals befanden. Seither gab es eine Menge Ups und Downs, aber selbst in den schwersten Zeiten hatte ich nie den Eindruck, dass hier etwas auseinanderbricht, weil sich in Mainz immer alle gemeinsam dagegengestellt haben“, begründet Kohr seine Unterschrift unter ein langfristiges Arbeitspapier.