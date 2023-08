Union: Zwei Talente auf Klubsuche

Bei Union Berlin stehen zwei Nachwuchstalente vor dem Abschied. Sowohl Mittelstürmer Malick Sanogo (19) als auch Innenverteidiger Mathis Bruns (19) befinden sich auf Klubsuche, wie Manager Oliver Ruhnert der ‚Bild‘ gegenüber bestätigt: „Malick Sanogo war zu Vertragsgesprächen. Weil diese von seiner Seite nicht erfolgreich abgeschlossen wurden, wird er in Berlin aber wieder zur Mannschaft stoßen.“

Auch Bruns befindet sich laut Ruhnert „gerade in Gesprächen“. Während sich bei Sanogo ein Wechsel zur Reserve des 1. FC Nürnberg zerschlug, absolvierte Bruns dem Bericht zufolge ab dem heutigen Mittwoch ein Probetraining in Österreich bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Bei den Profis blieb das Duo trotz einiger Berufungen in das Spieltagsaufgebot ohne Einsatz.

