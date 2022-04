Augsburg sucht Führungsspieler – Hitz denkt an Rückkehr

„Seit er in Augsburg ist, war und ist Rafal Gikiewicz ein wichtiger Rückhalt für uns. Daher sind wir absolut zufrieden mit ihm. Mit Gerüchten, die von außen herangetragen werden, weiß Rafal umzugehen. Er kennt die Wertschätzung von allen FCA-Verantwortlichen und genießt unser vollstes Vertrauen“, stellte sich Stefan Reuter zuletzt im ‚kicker‘ hinter den Stammkeeper.

Gouweleeuw und Gikiewicz enttäuschen

Wie das Nürnberger Fachmagazin aber in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, ist es um die Treue zum 34-jährigen Polen längst nicht so bestellt, wie Reuter skizzierte. „Von zwei Routiniers kam zu wenig“, fast der ‚kicker‘ die Kritik an den Augsburgern Führungsspielern zusammen und meint damit neben Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (30) auch Gikiewicz.

Die Fuggerstädter sollen deshalb den Markt sondieren. Neben dem ablösefreien Stefan Ortega (29) von Arminia Bielefeld, der seit geraumer Zeit das Interesse geweckt haben soll, taucht auch Marwin Hitz auf der Wunschliste auf. 2018 hatte der Schweizer den Lech gegen die Ruhr eingetauscht, um sich in Dortmund auf die Bank zu setzen. Zunächst an Roman Bürki (31) und in der laufenden Spielzeit an Gregor Kobel (24) war kein dauerhaftes Vorbeikommen möglich.

Hitz kann sich Rückkehr vorstellen

Hitz soll das Schattendasein mittlerweile Leid sein und sich eine Rückkehr nach Franken „durchaus vorstellen können“. Das nötige Kleingeld, um den 34-Jährigen aus seinem Vertrag bis 2023 auszulösen, könnte der Wechsel von Tomas Koubek sorgen. An der derzeitigen Nummer zwei soll es „konkretes Interesse aus Frankreich geben“.