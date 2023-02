Hoffenheim: Matarazzo als Breitenreiter-Nachfolger?

Hoffnungsvoll gestartet ist der TSG Hoffenheim unter Trainer André Breitenreiter in den vergangenen Monaten immer mehr die Puste ausgegangen. Seit Mitte Oktober warten die Kraichgauer auf einen Sieg – eine zu lange Durststrecke, um den 49-jährigen Übungsleiter im Amt zu belassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am gestrigen Sonntag entschieden sich die TSG-Verantwortlichen für Breitenreiters Freistellung, offiziell verkündet werden soll dieser Schritt am heutigen Montag. Einen möglichen Nachfolger bringt nun die ‚Bild‘ ins Spiel. Es handelt sich um einen alten Bekannten aus der Bundesliga.

Lese-Tipp

Medien: Hoffenheim stellt Breitenreiter frei

Konkret um Pellegrino Matarazzo, der bis vor wenigen Monaten noch beim VfB Stuttgart tätig war. Der 45-jährige US-Amerikaner erwarb sich bei den Schwaben großen Respekt, indem er den VfB zunächst zum Wiederaufstieg 2020 führte und in den Folgejahren mit hochattraktivem Fußball in der Bundesliga hielt. Natürlich haben sie auch im Kraichgau Matarrazzos gute Arbeit registriert, zudem kennt man sich aus gemeinsamen Tagen, in denen der Taktikfuchs die Hoffenheimer U17 coachte und als Co-Trainer der Bundesligamannschaft fungierte.