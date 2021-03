Robert Glatzel fühlt sich beim FSV Mainz 05 pudelwohl. „Ich wollte unbedingt in die Bundesliga, davon habe ich immer geträumt – ein Geschenk“, verrät der Angreifer im Gespräch mit der ‚Bild‘. Doch ob der 27-jährige Leihspieler über Sommer hinaus in Mainz bleibt, steht noch in den Sternen. Nach der Saison geht es zunächst zurück zu Cardiff City.

„Es ist halt nur ein Leihvertrag“, betont Glatzel, „Stand heute gehe ich im Sommer zurück. Ich weiß nicht wie es weitergeht und mache mir darüber im Moment auch keine so großen Gedanken.“ Glatzel ersetzte im Januar den zu Crystal Palace abgewanderten Jean-Philippe Mateta. Mit zwei Treffern und einem Assist in sieben Einsätzen hat der 1,93 Meter große Sturmtank sich sportlich gut bei den Rheinhessen eingefügt.