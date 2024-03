St. Pauli: Hartel-Verlängerung noch möglich?

Andreas Bornemann zeigt sich hoffnungsvoll, was einen Verbleib von Marcel Hartel (28) beim FC St. Pauli angeht. „Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kampf um Marcel Hartel schon verloren ist. Er ist mit 28 Jahren in einem perfekten Alter und spielt die beste Saison seiner Karriere, da sind Überlegungen in verschiedene Richtungen ganz normal. Klar ist: Wir wissen, was wir an ihm haben. Und ich denke auch, dass er weiß, was er an uns hat“, erklärt der Sportliche Leiter der Hamburger dem ‚kicker‘.

Hartels Vertrag läuft aus. Der offensive Mittelfeldspieler ist zurzeit einer der besten Spieler der zweiten Liga, kommt in 25 Spielen auf 13 Tore und neun Vorlagen. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten in der Bundesliga, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt wurden in der Vergangenheit bereits als Interessenten genannt. Hartel selbst ließ seine Zukunft zuletzt gegenüber ‚Sky‘ offen: „Wie es dann am Ende der Saison aussieht, werden wir dann sehen.“