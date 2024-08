Vertrag aufgelöst: Shaqiri verlässt Chicago

Xherdan Shaqiri und Chicago Fire gehen zukünftig getrennte Wege. Wie der MLS-Klub bekanntgibt, wurde der Vertrag des 32-Jährigen im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. „Nach Gesprächen mit Xherdan sind wir übereingekommen, dass eine Trennung im besten Interesse aller Beteiligten ist. Wir danken ihm für seine Verdienste um den Club und wünschen ihm viel Erfolg für das nächste Kapitel seiner Karriere“, lässt sich Georg Heitz, Sportlicher Leiter bei Chicago, zitieren.

Shaqiri war 2022 von Olympique Lyon in die USA gewechselt. Für Chicago lief der offensive Mittelfeldspieler insgesamt 75 Mal auf. Dabei erzielte der schussgewaltige Schweizer 16 Tore und bereitete 13 weitere vor. Bei der abgelaufenen Europameisterschaft stand der 125-fache Nationalspieler in zwei Partien für die Eidgenossen auf dem Feld und erzielte einen Treffer. Dem Vernehmen nach sind Ex-Klub FC Basel und Panathinaikos an Shaqiri interessiert.