Porto: Lyon bietet für Ex-Wolfsburg-Flirt Carmo

Olympique Lyon hat dem FC Porto wohl ein Angebot für Innenverteidiger David Carmo unterbreitet. Wie ‚RMC‘ berichtet, handelt es sich bei der Offerte um eine mögliche Leihe mit Kaufoption. Der Portugiese ist noch bis 2027 an den Traditionsklub gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige U-Nationalspieler war 2022 für rund 20 Millionen Euro vom SC Braga zum Vizemeister gewechselt. Seitdem ist Carmo nicht zu der erhofften Stütze in der Innenverteidigung geworden. Sieben Einsätze in 16 möglichen Ligapartien stehen in der laufenden Saison zu Buche. In der Vergangenheit wurde auch der VfL Wolfsburg mit dem 24-Jährigen in Verbindung gebracht.