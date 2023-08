Im Schatten von Kane: Spurs mit neuem Stürmer einig

Tottenham Hotspur hat ein vielversprechendes Stürmertalent an der Angel. Wie ‚TyC Sports‘ berichtet, steht Alejo Véliz vor dem Transfer in den Londoner Norden. Fabrizio Romano bestätigt die Info der Argentinier und meldet eine Einigung zwischen den Spurs und dem 19-jährigen Torjäger von Rosario Central.

Die Klubs lägen noch auseinander, Verhandlungen seien aber im Gang. Véliz hat eine Ausstiegsklausel von knapp 14 Millionen Euro in seinem bis Ende 2025 gültigen Vertrag. Den festgeschriebenen Betrag wollen die Spurs nicht zahlen, sondern den Preis noch ein gutes Stück drücken.

Italiener ohne Chance

Durch die Zusage des argentinischen U20-Nationalspielers befinden sich die Engländer in einer starken Verhandlungsposition. Auch die Serie A-Klubs AC Mailand, US Sassuolo und US Salernitana buhlen um Véliz, doch der Spieler soll sich auf Tottenham festgelegt haben. Mit elf Toren in 23 Ligapartien hätte er sich diesen Schritt verdient.

Es tut sich also was im Sturm der Spurs – und das liegt nicht nur an Bayern Münchens Bemühungen um Topstar Harry Kane (30). Als Sofort-Ersatz kommt Véliz in seinem Entwicklungsstadium noch nicht in Frage. Der 1,86-Mann bringt aber durchaus die Anlagen mit, um auf lange Sicht seinen Platz in der Offensive der Spurs zu finden.