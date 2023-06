Fast fix: Neue Klubs für Ziyech & Mendy

Hakim Ziyech ist der nächste Spieler aus Europa, der seine Fußballschuhe künftig in Saudi-Arabien schnüren wird. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist sich der Offensivspieler vom FC Chelsea mündlich mit Al Nassr einig. Ziyech wird beim Ronaldo-Klub einen Vertrag bis 2026 erhalten.

Auch zwischen den beiden Klubs sei alles klar. Die Verträge werden nun aufgesetzt, anschließend sollen alle Parteien ihre Unterschrift setzen. Ziyech war in der abgelaufenen Saison keine Stammkraft an der Stamford Bridge. Lediglich in sechs Ligaspielen stand der 30-Jährige in der Startelf.

Seine Zelte abbrechen beim FC Chelsea wird derweil auch Torhüter Edouard Mendy. Den 31-Jährigen zieht es ebenfalls in die Wüste. Laut Romano steht Mendy vor einem Wechsel zu Al Ahli. Die Vereine seien sich einig, mit dem Senegalesen selbst ist schon länger alles klar. Mendy soll bei Al Ahli einen Dreijahresvertrag unterschreiben.