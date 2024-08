Coman-Überraschung: Topklub bringt sich in Stellung

Der ganz große Ausverkauf ist beim FC Bayern in diesem Sommer bis dato ausgeblieben. Kingsley Coman soll und möchte den Rekordmeister in den kommenden Tagen aber noch verlassen. Zuletzt hieß es, dass es Interesse aus England und Saudi-Arabien am 28-Jährigen gibt.

Mittlerweile ist durchgesickert, dass es sich beim Interessenten aus der Wüste um Al Halil handelt – also dem zahlungskräftigen Klub aus Riad, bei dem unter anderem Neymar spielt. Und auch einer der potenziellen Abnehmer aus England wurde nun enthüllt.

Wie der französische Journalist Nabil Djellit – unter anderen als TV-Experte für die ‚L’Équipe‘ tätig – berichtet, zeigt der FC Liverpool Interesse an Coman. Die Reds haben bekanntermaßen auf dem Transfermarkt bislang die Füße stillgehalten und noch keinen einzigen Neuzugang verpflichtet. Wird Coman der erste?

Klar ist, dass die Liverpooler im Vergleich zu Al Hilal das sportlich attraktivere Projekt darstellen. In Saudi-Arabien könnte der Franzose dafür aber wohl deutlich mehr verdienen. Coman wird sich entscheiden müssen.