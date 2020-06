Köln: Die Details zum Verstraete-Abgang

Birger Verstraetes Transfer zum belgischen Erstligisten Royal Antwerpen scheint nur noch Formsache. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge wird der 26-Jährige mit verbindlicher Kaufoption ausgeliehen. Beim 1. FC Köln besitzt Verstraete einen Vertrag bis 2023.

Erst vor einem Jahr war der Mittelfeldspieler von der KAA Gent in die Domstadt gewechselt. Die erhoffte Verstärkung war Verstraete nicht, nach zehn Pflichtspieleinsätzen in der Hinrunde wurde er im Jahr 2020 nicht mehr in den Kader von Markus Gisdol berufen.