Schalke: Mustafis erste Worte

Shkodran Mustafi wechselte am Deadline Day zu Schalke 04 und begründet seinen Entschluss für den stark abstiegsgefährdeten Revierklub im Gespräch mit ‚schalke04.de‘: „Schalke ist ja kein normaler Verein. Mit dieser Tradition, diesem Stadion und diesen Fans. Als ich vom Schalker Interesse gehört habe, war sehr schnell klar, dass ich große Lust habe, mich der Aufgabe zu stellen.“ Eine wesentliche Rolle beim Transfer hat auch Mustafis alter und neuer Kollege Sead Kolasinac gespielt: „In der Tat war Sead der Erste, der mich angerufen hat und mich direkt überzeugen wollte, zum S04 zu kommen. Wir sind gut befreundet und sein Engagement hat sicherlich geholfen.“

Bei Königsblau will der Weltmeister von 2014 direkt eine Führungsrolle übernehmen. „Auf dem Platz würde ich mich als zweikampfstark mit einer guten Spieleröffnung und starken Mentalität beschreiben. Ich hasse es, zu verlieren und gebe immer alles. Außerdem werde ich natürlich auch versuchen, auf und neben dem Platz Verantwortung und Führung zu übernehmen“, so der 28-jährige Innenverteidiger. Im DFB Pokal morgen gegen den VfL Wolfsburg (18:30) darf Mustafi noch nicht mitwirken. Schalke hofft, dass der Neuzugang am Wochenende gegen RB Leipzig mit von der Partie sein kann.