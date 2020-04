Neuer Trainer: Kovac sagte Hertha ab

Bruno Labbadia war offenbar nur der Plan B von Hertha BSC. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollten die Berliner eigentlich Niko Kovac zu ihrem Cheftrainer machen. Schon nach der Entlassung von Ante Covic im November und dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann im Februar habe es Hertha beim 48-Jährigen probiert, sich jedoch eine Absage eingehandelt.

Auch dieses Mal konnten sich die Parteien nicht einigen. In einem Treffen mit Hertha-Manager Michael Preetz soll sich Kovac erneut wenig begeistert von der Aussicht gezeigt haben, Trainer der Berliner zu werden. Auch seine Verfügbarkeit im Sommer stellte er in Frage. Zudem soll er ein Gehaltspaket in zweistelliger Millionenhöhe gefordert haben. Alles Kriterien, die Preetz dazu bewogen, Kovac ab- und Labbadia zuzusagen.