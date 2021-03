Bayern München - Borussia Dortmund 4:2 | Lewandowski mit Note 1

In einer hektischen Anfangsphase schaffte es Erling Haaland nach etwas mehr als 70 Sekunden eine unsortierte Bayern-Verteidigung zu überraschen. Mit dem 1:0 im Rücken zogen sich die Dortmunder zurück und lauerten. Das führte zu einem mustergültigen Konter, den Haaland (9.) mit seinem zweiten Treffer vollendete.

Im weiteren Verlauf der Halbzeit hatten die Bayern mehr Ballbesitz und spielten sich Chancen heraus. Das war von Erfolg gekrönt als Robert Lewandowski (25.) nach schöner Vorlage von Leroy Sané zum Anschlusstreffer einschob. Die Dortmunder ließen sich dadurch aber nicht von ihrem auf Konter ausgelegten Matchplan abbringen. Nach Foulspiel von Mahmoud Dahoud an Kingsley Coman war es erneut Lewandowski, der per Elfmeter (43.) zum Ausgleich traf.

Goretzka entscheidet Topspiel

In der zweiten Hälfte übernahmen die Bayern schneller das Zepter und es zeichnete sich das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit hab. Der FCB kontrollierte das Spiel, der BVB versuchte zu kontern. Erst nach einer Stunde attackierten die Dortmunder früher. Durch die verletzungsbedingte Auswechslung von Haaland fehlte der Truppe von Edin Terzic aber jegliche Durchschlagskraft.

Die Dominanz ihres Teams ließen Leon Goretzka (88.) und erneut Lewandowski (90.) im 3:2 und 4:2 münden. Damit endete die Begegnung letztlich mit einem verdienten Sieg für die Bayern. In der kommenden Woche (9.3.) muss die Borussia ihren 3:2-Sieg aus dem Hinspiel gegen den FC Sevilla in der Königsklasse veredeln. Für die Bayern steht keine englische Woche auf dem Programm. Sie spielen am Samstag (15:30) in Bremen gegen Werder.

Torfolge

0:1 Haaland (1.): Boateng und Kimmich können einen Querschläger von Meunier nicht klären und die Kugel landet bei Haaland. Der Norweger bekommt zu wenig Druck und schießt den Ball, der noch von Boateng abgefälscht wird, an Neuer vorbei ins Tor.

0:2 Haaland (9.): Schulz zieht auf der linken Seite an und legt den Ball außen für Hazard auf. Der Belgier spielt quer auf Haaland, der nur noch einschieben muss.

1:2 Lewandowski (25.): Nach einem Flankenwechsel von Kimmich auf Sané lässt der Flügelstürmer Schulz aussteigen und legt auf Lewandowski quer, der trocken abstaubt.

2:2 Lewandowski (25.): Nach Foul von Dahoud an Coman gibt es berechtigterweise Elfmeter. Lewandowski verzögert gut und trifft vom Elfmeterpunkt.

3:2 Goretzka (88.): Der BVB bekommt den Ball nicht geklärt und Goretzka kommt im Strafraum mit einem Volley zum Abschluss.

4:2 Lewandowski (90.): Nach Vorlage Davies setzt Lewandowski mit einem Rechtsschuss den Schlusspunkt. Er schließt flach in die linke Ecke ab.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

66‘ Gnabry (3) für Coman

70‘ Martinez (-) für Boateng

90‘ Hernandez (-) für Sané

90‘ Choupo-Moting (-) für Müller

Die Noten für Borussia Dortmund

Eingewechselt:

60‘ Tigges (4,5) für Haaland

60‘ Brandt (4) für Hazard

70‘ Morey (-) für Zagadou

70‘ Bellingham (-) für Delaney

76‘ Reinier (-) für Reus